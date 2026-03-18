Nach Landtagswahl im Südwesten: Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU deuten sich an

Nach der Landtagswahl ist nur eine Koalition zwischen Grünen und CDU realistisch. Bislang schweigen sich beide Parteien weiter aus. Nun scheint es Bewegung zu geben.
Zehn Tage nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg deutet sich Bewegung bei der Bildung einer neuen Landesregierung an. Nach dpa-Informationen sprechen Grüne und CDU über die Aufnahme von Sondierungsgesprächen, um eine Weiterführung der gemeinsamen Regierungszusammenarbeit auszuloten. Bestätigen wollten beide Parteien die Gespräche zunächst nicht.