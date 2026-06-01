Nach dem Länderspiel Deutschland gegen Finnland hat ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Sendung am Sonntagabend mit bewegenden Worten beendet. Sie erinnerte an einen verstorbenen Kollegen.
Es war kurz vor Mitternacht, das Länderspiel zwischen Deutschland und Finnland gerade abgepfiffen, da wurde die ZDF-Übertragung noch einmal ernst. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (60) wandte sich sichtlich bewegt an die Zuschauerinnen und Zuschauer und sprach nicht mehr über Fußball, sondern über einen Menschen.