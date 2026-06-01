Es war kurz vor Mitternacht, das Länderspiel zwischen Deutschland und Finnland gerade abgepfiffen, da wurde die ZDF-Übertragung noch einmal ernst. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (60) wandte sich sichtlich bewegt an die Zuschauerinnen und Zuschauer und sprach nicht mehr über Fußball, sondern über einen Menschen.

"Es war ein schöner Fußballabend, aber manchmal ist Fußball eben auch nur die unwichtigste Nebensache der Welt", sagte die Sport-Expertin. Und dann: "Wir von der ZDF-Sportredaktion haben heute unseren Kollegen Marcel Bergmann verloren. Hochgeschätzt und einfach sehr gemocht. Er war viele, viele Jahre bei uns im ZDF beschäftigt und hat sich auch bei vielen Fußballturnieren eingebracht, war ein großer Schalke-Fan - und jetzt ist er nicht mehr da. Wir sind sehr traurig und werden ihn immer in lieber Erinnerung behalten."

Nach Autounfall war Marcel Bergmann querschnittsgelähmt

Marcel Bergmann war Redakteur in der ZDF-Sportredaktion und starb am Sonntag im Alter von 62 Jahren. Laut einem Bericht des "Express" hatte er seit 1991 für das ZDF gearbeitet, seit 1995 als Festangestellter. Über Jahrzehnte begleitete er für den Sender mehrere Fußball-Weltmeisterschaften und prägte damit eine ganze Ära der deutschen TV-Sportberichterstattung. Bergmann hatte einen schweren Schicksalsschlag zu bewältigen: Nach einem Autounfall in Kenia im Jahr 1994 lag er zwei Monate im Koma und war dann als Paraplegiker auf einen Rollstuhl angewiesen. Über seine Erfahrungen veröffentlichte er 2008 das Buch "Trotzdem China. Im Rollstuhl von Shanghai nach Peking".