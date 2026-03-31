Nach Länderspiel in Stuttgart: Betrunkener fährt mehrfach in Parkhaus auf BMW auf – Polizei stoppt Mann auf B10

Nach dem Länderspiel in Stuttgart-Bad Cannstatt will ein 54-Jähriger das Parkhaus verlassen. Als sich ein BMW vor ihm einordnet, hupt er – und fährt mehrfach auf das Auto.

Ein 54-Jähriger ist offenbar in der Nacht zum Dienstag nach dem Fußballländerspiel im Parkhaus des Carl-Benz-Centers mit seinem Mercedes mehrfach auf ein anderes Auto aufgefahren und anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich der Mann mit seinem Mercedes und ein 25-Jähriger in einem BMW auf der Parkebene eins und wollten ausfahren. Der 25-Jährige soll sich dabei mit seinem BMW vor dem Mercedes eingeordnet haben.

Daraufhin soll der 54-Jährige gehupt und auf dem Weg zur Ausfahrt mehrfach leicht gegen den BMW gefahren sein, heißt es in der Mitteilung. Im Erdgeschoss hielten dann beide an und der 25-Jährige alarmierte die Polizei, der 54-Jährige fuhr währenddessen weg.

Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Reutlingen stoppten den Mercedes auf der Bundesstraße 10 im Bereich Esslingen. Die Beamten stellten fest, dass der Mercedesfahrer mutmaßlich betrunken war, so die Polizei. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.