Nach kurzer, schwerer Krankheit: Buck Rogers-Star Gil Gerard stirbt mit 82 Jahren

Sci-Fi-Fans trauern um einen Kultstar: Gil Gerard, unvergessen als "Buck Rogers", ist mit 82 Jahren gestorben. Seine Ehefrau spricht von einem kurzen, aggressiven Krankheitsverlauf - zwischen der ersten Diagnose und seinem Tod lagen demnach nur wenige Tage.
Die Science-Fiction-Fangemeinde trauert um einen ihrer prägenden Stars. Der Schauspieler Gil Gerard ist im Alter von 82 Jahren gestorben, wie unter anderem "Variety" berichtet. Internationale Bekanntheit erlangte er Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre mit seiner ikonischen Rolle als Buck Rogers im Film "Buck Rogers im 25. Jahrhundert" sowie in der gleichnamigen TV-Serie.