Nach kurioser Panne: Zweiter Versuch: Weihnachtsbaum steht auf Stuttgarter Schlossplatz
Er steht endlich! Der Weihnachtsbaum aus dem Welzheimer Wald konnte verspätet auf dem Schlossplatz aufgestellt werden. Foto: Lichtgut/Philip Malmann

Nach der geplatzten Aktion am Freitag ist die 20 Meter hohe Weißtanne am Schlossplatz nun aufgestellt. Wer die Panne zu verantworten hat und wer die Mehrkosten trägt.

Im zweiten Versuch hat es nun geklappt. Der große Weihnachtsbaum steht seit Montagfrüh in der Fußgängerzone am Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt. Was am vergangenen Freitag noch kurzfristig abgeblasen werden musste, ist am Montag noch vor der Morgendämmerung um 6.30 Uhr über die Bühne gegangen. „Aus logistischen Gründen ist das in aller Herrgottsfrühe geschehen“, so Dennis Hamann von der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart.

 

„Aus logistischen Gründen“: Warum der Aufbau vertagt werden musste

Die ursprünglich für Freitag vorgesehene Aufstellung der 20 Meter hohen Weißtanne aus dem Welzheimer Wald musste vertagt werden, um den Lichtinstallationen der City-Initiative im Rahmen von „Stuttgart leuchtet“ und der „Langen Einkaufsnacht“ buchstäblich nicht im Wege zu stehen.

Der fünf Tonnen schwere Baum wurde kurzerhand im Ehrenhof des Neuen Schlosses über das Wochenende zwischengelagert. Wie es zu der Planungspanne kommen konnte, ist für Dennis Hamann nicht eindeutig. „Die City-Initiative ist mit ihren Anträgen nicht anders vorgegangen wie in den vorigen Jahren.“ Hamann vermutet „die unterschiedlichen Anlaufstellen in der Verwaltung“ als den Auslöser der zeitlichen Überschneidung.

Wer trägt die Mehrkosten des missglückten Starts?

Auf welchen Betrag sich die anfallenden Mehrkosten durch die nochmalige Anfahrt des Schwerlasttransporters belaufen und wer letztlich zur Kasse gebeten wird, ist laut Dennis Hamann „im Moment noch nicht zu beziffern und in der Klärung“.

Am Freitag wurde die Baumaufstellung kurzfristig doch verschoben worden: Die lange Einkaufsnacht kam der Baumaufstellung in die Quere. Foto: Lichtgut/Philip Malmann

Eine Verzögerung bei der Schmückung des großen Baumes bis zum Start des Weihnachtsmarktes am 26. November gibt es nicht. „Die hätte ohnehin erst am Montag begonnen“, sagt der in.Stuttgart-Mitarbeiter zu den anstehenden Arbeiten. Ein fünfköpfiges Team aus Höhenarbeitern, Dekorateuren und Technikern wird sich in den nächsten Tagen um das Anbringen einer 6 800 Meter lange Lichterkette kümmern. Rund 40 000 kleine Lämpchen werden den Baum zum Leuchten bringen.

Was nach dem Weihnachtsmarkt mit der Tanne passiert

Etwas geringer ist der Verzierungsaufwand für die auch kleineren Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz, dem Schillerplatz und im Innenhof des Schlosses sein. Erstmals sollen auch die Platanenbäume auf dem Marktplatz eine weihnachtliche Beleuchtung erhalten.

Die große Tanne auf dem Schlossplatz wird bis in die zweite Januar-Woche dort stehen. Danach geht es in ein Blockheizkraftwerk.

 