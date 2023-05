1 Hoch zu Ross geht es auch gerne durch die Fellbacher Bahnhofstraße: Gerhard Knauer und sein Pferd Sancho Pancho Foto: Eva Schäfer

Gerhard Knauer und sein Pferd Sancho Pancho haben mit ihrem kleinen Ausflug in einen Wagen der Stadtbahn für Aufsehen gesorgt. Der Fellbacher mit dem Cowboyhut ist regelmäßig in der Stadt unterwegs – auch in der Markthalle schauen beide vorbei.









Gerhard Knauer mag es eigentlich gar nicht, dass er gerade etwas in den Blickpunkt rückt, weil viele Menschen die Szene wohl etwas kurios finden: Ein SSB-Mitarbeiter hatte am Sonntagmorgen ein Video aufgenommen. Darauf war zu sehen, wie ein Mann mit Cowboyhut mit einem Pferd in die Stadtbahn in Fellbach eingestiegen ist. Kurz darauf verließ das Duo diese wieder. Mitgefahren sind Ross und Reiter nicht. Und wie der Stadtbahnfahrer sagte, sei das Pferd sehr ruhig gewesen. Das Video wurde auf dem Instagram-Kanal stuttgart.meme hochgeladen und hat bei manchen Verwunderung ausgelöst.