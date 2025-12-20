Nach kryptischer Ankündigung: Timothée Chalamet löst Rätsel um angebliches Rap-Alter-Ego

Seit Wochen vermuteten Fans, Timothée Chalamet führe ein Doppelleben als maskierter britischer Drill-Rapper. Nun hat der Schauspieler den Gerüchten den Garaus gemacht und ein gemeinsames Musikvideo mit EsDeeKid veröffentlicht. Darin rappt er sogar über Freundin Kylie Jenner.

"Alles wird zu gegebener Zeit enthüllt", versprach Schauspieler Timothée Chalamet (29) noch vor wenigen Tagen kryptisch im Radio. Nun ist die Katze aus dem Sack: Der Hollywood-Star führt kein geheimes Doppelleben als maskierter britischer Rapper EsDeeKid. Stattdessen haben die beiden jetzt gemeinsame Sache gemacht und ein Video veröffentlicht, das sofort viral ging.

In einem neuen Musikvideo zum Remix des Songs "4Raws" spielt Chalamet direkt mit den Verschwörungstheorien der letzten Wochen. Zu Beginn des Clips ist - ganz im Stil von EsDeeKid - nur die Augenpartie eines Mannes hinter einer Sturmhaube zu sehen. Doch dann zieht der Schauspieler die Maske herunter und rappt selbst: "It's Timothée Chalamet chillin', trying to stack $100 million."

Damit ist klar: Die verblüffende Ähnlichkeit der grünen Augen, die Fans in den Wahnsinn trieb, war entweder ein genialer Zufall oder der Vorbote für eine der cleversten Marketing-Kooperationen des Jahres.

Die wilde "EsDeeKid"-Theorie

Die Gerüchte machten seit November die Runde, nachdem eine TikTok-Userin ein Video veröffentlicht hatte, das innerhalb von Stunden Millionen Aufrufe generierte. Ihre Theorie: Timothée Chalamet führt ein geheimes Doppelleben als der aufstrebende, maskierte Drill-Rapper EsDeeKid.

Was zunächst wie ein Scherz klang, wurde durch eine Reihe von plausiblen Indizien befeuert: Da EsDeeKid ausschließlich mit einer eng anliegenden Sturmhaube auftritt, sind nur seine Augen zu sehen. Fans erstellten hunderte Split-Screen-Vergleiche, die behaupteten, dass die Form, die markanten Brauenbogen und die hellgrüne Farbe identisch mit denen von Chalamet seien.

Detektivische Fans entdeckten, dass beide denselben Totenkopf-Schal von Alexander McQueen sowie identische Bandanas trugen. Zudem: Chalamet hat eine bekannte Schwäche für Hip-Hop. Videos aus seiner Highschool-Zeit, in denen er unter dem Namen "Lil Timmy Tim" rappte, sind längst Kult.

Anstatt die Gerüchte sofort zu dementieren, goss Chalamet Öl ins Feuer: Er kommentierte virale Beiträge mit einem Augen-Emoji und lächelte Fragen in Interviews weg, antwortete stattdessen mit dem Satz: "Alles wird zu gegebener Zeit enthüllt."

Timothée Chalamet rappt über Kylie Jenner

Gedreht wurde das Musikvideo an einem für Rap-Verhältnisse eher ungewöhnlichen Ort: einem Minimarkt im Norden Londons. Chalamet nutzt seinen Gastauftritt nicht nur, um sein Rap-Alter-Ego "Lil Timmy Tim" aus Highschool-Tagen wiederzubeleben, sondern verteilt auch Seitenhiebe und Liebeserklärungen.

In einer Zeile rappt er über seine Freundin Kylie Jenner (28): "Girl got $1 billion" - eine klare Anspielung auf ihr Kosmetik-Imperium. Aber auch ein wenig Eigenwerbung muss sein: Mehrfach droppt Chalamet den Namen seines kommenden Films "Marty Supreme".

Die Rap-Welt reagiert

Dass Chalamet den Liverpudlian-Akzent von EsDeeKid niemals hätte imitieren können, war für Experten schon lange ein Gegenargument. Dennoch sorgt die Kollaboration für Begeisterung in der Szene. Der britische Rapper Central Cee kommentierte das Video kurz und knapp mit "Naaa" und lachenden Emojis, während US-Newcomer Shaboozey bereits prophezeit: "Das wird Nummer eins".

Auch BBC-Moderator Greg James, der Chalamet erst kürzlich zu den Gerüchten gelöchert hatte, meldete sich in den sozialen Medien zurück und bestätigte zufrieden: "Alles wurde enthüllt."