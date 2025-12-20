Nach kryptischer Ankündigung: Timothée Chalamet löst Rätsel um angebliches Rap-Alter-Ego

Seit Wochen vermuteten Fans, Timothée Chalamet führe ein Doppelleben als maskierter britischer Drill-Rapper. Nun hat der Schauspieler den Gerüchten den Garaus gemacht und ein gemeinsames Musikvideo mit EsDeeKid veröffentlicht. Darin rappt er sogar über Freundin Kylie Jenner.
"Alles wird zu gegebener Zeit enthüllt", versprach Schauspieler Timothée Chalamet (29) noch vor wenigen Tagen kryptisch im Radio. Nun ist die Katze aus dem Sack: Der Hollywood-Star führt kein geheimes Doppelleben als maskierter britischer Rapper EsDeeKid. Stattdessen haben die beiden jetzt gemeinsame Sache gemacht und ein Video veröffentlicht, das sofort viral ging.