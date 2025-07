Nach kryptischen Posts: Fleetwood-Mac-Comeback? So reagieren die Fans

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche: Könnte es zu einer überraschenden Reunion der legendären Rockband Fleetwood Mac kommen? Anlass für die Spekulationen sind mehrere Social-Media-Posts, von Stevie Nicks (77), Lindsey Buckingham (75) und Mick Fleetwood (78), die Fans weltweit in Aufregung versetzen.

Den Anfang machte vergangene Woche Stevie Nicks, als sie auf Instagram ein handgeschriebenes Zitat auf einer weißen Kachel teilte: "And if you go forward ..." - eine Zeile aus "Frozen Love", einem Song des Albums "Buckingham Nicks" von 1973. Nur rund 30 Minuten später veröffentlichte auch Lindsey Buckingham ein Posting mit den handgeschriebenen Worten "I'll meet you there." Zuvor hatte der Dritte im Bunde, Mick Fleetwood, ein Video geteilt, in dem er "Frozen Love" hörte und den Song als "magisch - damals wie heute" bezeichnete.

Fans freuen sich über mögliche Reunion von Fleetwood Mac

Fans werten diese koordinierte Aktion als möglichen Hinweis auf ein Wiedersehen, sei es in Form eines gemeinsamen Auftritts von Nicks und Buckingham oder gar einer neuen Fleetwood-Mac-Konstellation. Der Song "Frozen Love" gilt als Meilenstein in der Entstehungsgeschichte der Band: Das gemeinsame Album von Buckingham und Nicks führte schließlich dazu, dass beide 1974 in die Band aufgenommen wurden und mit Fleetwood Mac Musikgeschichte schrieben.

"Spüre ich da ein Wiedersehen???", kommentiert ein User aufgeregt. "Bitte sagt mir, das bedeutet, was ich denke, was es bedeutet!!!", so ein weiterer Fan. Schauspielerin Rachel Zegler ist ebenfalls begeistert von einer möglichen Reunion: "Was ist hier los?", kommentierte sie Nicks' Post.

Einige gehen noch einen Schritt weiter und fragen sich, ob Nicks und Buckingham möglicherweise neue Musik zusammen aufnehmen: "Ein Reunion-Album würde mein komplettes Leben bereichern. Ich glaube, niemand kann verstehen, wie viel mir dieser Post bedeutet", kommentierte ein Fan auf Instagram.

Zweifel an Fleetwood-Mac-Comeback

Doch so sehr sich viele ein Comeback wünschen: Es gibt auch berechtigte Zweifel. Seit dem Tod von Christine McVie im Jahr 2022 hatte Stevie Nicks mehrfach betont, dass Fleetwood Mac für sie ohne McVie nicht mehr existiere. Zudem sind die Spannungen zwischen ihr und Lindsey Buckingham seit Jahren ein offenes Geheimnis. 2018 wurde Buckingham nach internen Konflikten aus der Band geworfen, eine Versöhnung schien lange Zeit ausgeschlossen.

Nicks und Buckingham haben eine bekanntermaßen turbulente Vergangenheit. Sie waren bereits vor ihrem Einstieg bei Fleetwood Mac liiert. Die Beziehung endete während der Aufnahmen zum Kultalbum "Rumours". Die turbulente Trennung inspirierte zu Songs wie Nicks' "Dreams" und Buckinghams "Go Your Own Way".

Mick Fleetwood hingegen hat sich öffentlich hoffnungsvoll gezeigt und betont, dass er eine Wiedervereinigung nicht ausschließe - auch wenn dies letztlich von Nicks abhänge. Ob die aktuellen Postings nun als nostalgischer Rückblick zu verstehen sind oder tatsächlich eine musikalische Zusammenarbeit ankündigen, bleibt bisher offen. Offizielle Statements gibt es bislang nicht.