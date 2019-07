5 Die Kaiman-Attrappen sehen täuschend echt aus. Foto: 7aktuell/Oskar Eyb

Das Rätsel um die Krokodilsichtungen in den Bürgerseen bei Kirchheim/Teck ist nun gelöst. Es handelte sich um Plastiktiere, die in den Seen schwammen, und nicht um eine Verwechslung.

Stuttgart - Das Rätsel der Krokodile in den Bürgerseen zwischen Nürtingen und Kirchheim/Teck ist gelöst. Eine Spaziergängerin, die Alarm geschlagen hatte, hat doch richtig gelegen: Es schauten die Köpfe von Kaimanen aus dem Wasser. Nur in einem Punkt lag sie falsch: Es handelte sich dabei nicht um lebendige Tiere, die dort ausgesetzt worden waren. Sondern um Attrappen aus Kunststoff. Was nun an die Öffentlichkeit gelangt, war den Sicherheitsbehörden schon länger bekannt.

Kaiman-Köpfe gehen an die Staatsanwaltschaft

Wochenlang haben zwei Kaimanköpfe im Verborgenen gelegen, gut bewacht im Kirchheimer Polizeirevier. Nach Informationen unserer Zeitung war bereits am 22. Juni, dem Samstag nach Fronleichnam, klar, dass in den Bürgerseen keine Hechte für Krokodile gehalten wurden. Das war am Tag zuvor noch die Erklärung gewesen. Die Stadt hatte erklärt, dass bei der Absuche der Seen keine Reptilien gefunden wurden. Deswegen kam die Theorie auf, dass eine Spaziergängerin Hechte aufgrund ihrer Kopfform und ihrer Angewohnheit, kurz unter der Oberfläche im Wasser zu stehen, für Minikrokodile gehalten hatte.

Am Samstag fand man dann mit Unterstützung des Anglervereins in zwei Seen je eine der täuschend echten Attrappen. Die Polizei nahm sie mit. Sie sollen nun an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden. Die Ermittlungsbehörde solle dann entscheiden, ob das Aussetzen der Krokodilsköpfe aus Plastik in irgendeiner Weise eine strafbare Handlung war.