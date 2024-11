Nach Kritik von Ed Sheeran: Bob Geldof verteidigt Band Aid

"Dieser kleine Popsong hat Millionen von Menschen am Leben erhalten": Bob Geldof wehrt sich gegen die Kritik von Ed Sheeran und anderen an "Do They Know It's Christmas". Der Superstar hatte eingeworfen, dass das Projekt Band Aid Afrika langfristig mehr schadet als hilft.

Bob Geldof (73) will Ed Sheerans (33) Kritik an Band Aid nicht so stehen lassen. Gegenüber der britischen "Sunday Times" verteidigte Geldof sein musikalisches Charity-Projekt und den Song "Do They Know It's Christmas", zu dessen 40. Geburtstag heute eine neue Edition erschienen ist. Dieser "Ultimate Mix" ist zusammengesetzt aus Gesangsparts von Künstlern, die bei den Versionen von 1984, 1989, 2004 und 2014 teilnahmen.

Was war passiert? Ed Sheeran hatte letzte Woche Bob Geldof und den anderen Band-Aid-Machern vorgeworfen, für die 2024er-Version seine Stimme verwendet zu haben, ohne ihn gefragt zu haben. Der Superstar war 2014 Teil von Band Aid 30, die zum 30. Jubiläum der Erstveröffentlichung von "Do They Know It's Christmas" den Song neu einspielten.

Ed Sheeran ging es aber nicht nur um die Tatsache, dass er nicht gefragt wurde, ob er seine Stimme für den "Ultimate Mix" zur Verfügung stellen würde. Sheeran hätte in diesem Fall nämlich "höflich abgelehnt", wie er am 17. November 2024 in einer Instagram-Story schrieb.

Im Laufe eines Jahrzehnts habe sich seine Wahrnehmung des Charity-Songs geändert, so Sheeran weiter. Zur Erklärung seines Gesinnungswechsels teilte er ein Statement des britisch-ghanaischen Rappers Fuse ODG (35). Der kritisierte, dass Band Aid und andere Wohltätigkeitsprojekte Afrika langfristig mehr schaden als nutzen würden.

Band Aid halte "schädliche Stereotypen aufrecht"

"Sie mögen zwar Sympathie und Spenden erzeugen, aber sie halten schädliche Stereotypen aufrecht, die das Wirtschaftswachstum, den Tourismus und die Investitionen in Afrika bremsen und den Kontinent letztlich Billionen kosten und seine Würde, seinen Stolz und seine Identität zerstören", schrieb Fuse ODG.

"Indem sie entmenschlichende Bilder zeigen, schüren diese Initiativen eher Mitleid als Partnerschaft und entmutigen ein sinnvolles Engagement", machte der Rapper weiter geltend. Aus diesem Grund hatte er vor zehn Jahren seine Teilnahme an Band Aid 30 abgelehnt.

"Dieser kleine Popsong hat Millionen von Menschen am Leben erhalten"

Solche "abstrakten" Argumente will Bob Geldof aber nicht gelten lassen. Er verwies gegenüber "The Sunday Times" auf die praktischen Effekte der verschiedenen Versionen von "Do They Know It's Christmas". "Dieser kleine Popsong hat Millionen von Menschen am Leben erhalten", sagte der Sänger der Boomtown Rats.

"Warum sollte Band Aid die Versorgung von Tausenden von Kindern, die von uns abhängig sind, streichen?", fragte Geldof, eher rhetorisch. 600 Millionen Menschen hungern laut dem Musiker auf der Welt, 300 Millionen davon in Afrika. "Wir wünschten, es wäre anders, aber es ist nicht so. Wir können einigen von ihnen helfen. Und genau das werden wir auch weiterhin tun", sagte Geldof weiter. Auf die Argumente von Ed Sheeran, Fuse ODG und anderen Kritikern geht er nicht ein, obwohl er ihnen ihre Legitimität nicht absprechen will, wie er sagt.

Laut Bob Geldof hat Band Aid über die Jahre 176 Millionen US-Dollar eingenommen, die der Gesundheitsvorsorge und Bildung in Afrika zugutekamen.