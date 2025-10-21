Nach Kritik: Oberbürgermeister werden zur Mietpreisbremse gehört

Die Neufassung der Mietpreisbremse sorgte für Kritik. Städte wie Leinfelden-Echterdingen oder Waiblingen sind nicht erfasst. Jetzt sollen die Betroffenen gehört werden.
Die Landesregierung hat sich auf den Geltungsbereich der Mietpreisbremse vorerst geeinigt. Das Kabinett hat am Dienstag das Gutachten, die sogenannte Gebietskulisse, für die Anhörung freigegeben. Das Gutachten ist die Grundlage dafür, wo die von der Bundesregierung verlängerte Mietpreisbremse ab 2026 in Baden-Württemberg gelten soll. Das ist in 130 statt wie bisher in 89 Kommunen der Fall.