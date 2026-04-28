Nach Kritik des Präsidentenpaares: Jimmy Kimmel verteidigt seinen Witwen-Witz über Melania Trump

Aufregung um Jimmy Kimmel: US-Präsident Donald Trump und Melania Trump forderten die Entlassung des Moderators, nachdem dieser einen Witz über die First Lady als Witwe gemacht hat. Am Montagabend verteidigte er seinen Gag.
Jimmy Kimmel (58) hat sich einmal mehr den Ärger von US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (56) zugezogen. Nachdem die Trumps erneut seine Entlassung forderten, verteidigte der Moderator jetzt seinen Witz über Melania als "Witwe" und verweigert eine Entschuldigung.