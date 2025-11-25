Nachdem ihr Auftritt in Esslingen Debatten ausgelöst hatte, startet Angelina Melnikowa wohl nicht in Heidelberg. Die russische Turnerin ist wegen ihrer politischen Haltung umstritten.
Das Finale der Deutschen Turnliga (DTL) in Heidelberg wird der TSV Tittmoning-Chemnitz offenbar ohne Superstar Angelina Melnikowa bestreiten. Wie die „Deutsche Welle“ berichtet, bestätigte Trainerin Tatjana Bachmayer, dass der Verein auf die 25-Jährige verzichten wird, die immer wieder aufgrund ihrer Sympathien für Russlands Präsident Wladimir Putin in der Kritik steht.