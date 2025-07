Nach Kritik an Techno-Fans: Wildes Pinkeln soll es nicht mehr geben

Nach Kritik an Techno-Fans

1 15 000 Techno-Fans kamen zum WET Open Air nach Sindelfingen. Foto: privat

Das Gelände des Böblinger Dream-Bowl benutzten einige WET-Festivalgänger als öffentliche Toilette. Der Veranstalter reagiert auf die Kritik.











Das WET Open Air Festival in Sindelfingen hat in diesem Jahr mehr als 15 000 Techno-Fans ins Sindelfinger Freibad gelockt. Auf drei Bühnen feierten junge Leute zur Musik zahlreicher DJs. Auf dem Freibadgelände hat es laut Veranstalter keine Probleme gegeben. Andernorts allerdings schon: Offenbar benutzten Partygäste, die den Shuttle-Service zur S-Bahn Haltestelle Goldberg in Anspruch nahmen, das naheliegende Gelände des Dream-Bowl als öffentliche Toilette. Der Veranstalter und die Stadt haben zu der Kritik nun Stellung genommen.