Nach Kritik an Tatort-Folge aus Stuttgart: „Schwaben auf dem Land können selbstbewusster auf den Film schauen“

1 Im 130-Einwohner-Dorf Bichishausen wurde der aktuelle Stuttgarter Tatort gedreht. Viele Dorfbewohner sind vom Ergebnis nicht begeistert. Foto: sichtlichmensch/Andy Reiner

Nach der Kritik am Stuttgarter Tatort wegen der Darstellung des Landlebens erklärt ein Wissenschaftler, warum sich die ländliche Bevölkerung in Baden-Württemberg nicht verstecken muss – gerade im Vergleich zu anderen Teilen Deutschlands.











Von einem „Affront gegenüber den Menschen im ländlichen Raum“ war die Rede in einem Brief an die ARD nach der Ausstrahlung des Stuttgarter Tatorts vor eineinhalb Wochen. Und das war nicht die einzige kritische Stimme in Richtung der Tatort-Macher. Einige Menschen auf der Schwäbischen Alb äußerten im Nachgang ihre Unzufriedenheit mit der Darstellung des ländlichen Lebens: der Film habe veraltete, stereotype und realitätsferne Szenen gezeigt, hieß es.