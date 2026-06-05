Kritik an Nichtraucherschutzgesetz: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Palmer – Tübinger OB reagiert

Nachdem Boris Palmer sagte, seine Ordnungskräfte würden das neue Rauchverbot an Haltestellen nicht durchsetzen, hat ein Bürger eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim RP Tübingen gestellt.
Einem möglichen Strafverfahren blicke Boris Palmer „gelassen und mit Freude entgegen“ – das hatte der Tübinger OB vor wenigen Tagen gegenüber unserer Redaktion gesagt. Dabei ging es darum, dass er seinen städtischen Ordnungsdienst ausdrücklich nicht dazu anweise, Verstöße gegen das neue Nichtraucherschutzgesetz der Landesregierung an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs zu ahnden. Ein Strafverfahren eingehandelt hat sich Palmer zwar noch nicht. Aber das Regierungspräsidium (RP) Tübingen beschäftigt derzeit eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Palmer.