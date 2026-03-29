Nach Kritik an Hagel: MIT-Chef intern zum sofortigen Rücktritt aufgefordert

„Sie sprechen nicht für uns“: zehn Kreisverbände der CDU-Mittelstandsvereinigung sind empört über die Kritik des Landeschefs an Manuel Hagel und dessen Wahlkampf.
Nach seiner Kritik am CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel und dessen Wahlkampagne gerät der Landesvorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT), Bastian Atzger, auch verbandsintern unter Druck. In einem offenen Brief fordern zehn MIT-Kreisverbände, darunter die vier größten, den sofortigen Rücktritt Atzgers und einen personellen Neuanfang. „Es gibt keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit mit Ihnen an der Spitze der MIT Baden-Württemberg“, schreiben sie. Von Atzger, der die CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsunion – eine Vereinigung innerhalb der Partei - seit 2021 führt, war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.