Nach Kritik am Instagram-Posting: Palast: Meghan wurde nicht aus Harrys Geburtstagsfoto geschnitten

Nach Kritik am Instagram-Posting

1 Das vom Buckingham Palast genutzte Foto entstand am 11. Juli 2018 in Dublin. Es gibt auch Bilder, auf denen Meghan neben Harry sitzt. Foto: imago/Starface

Der Buckingham Palast hat Spekulationen zurückgewiesen, dass Herzogin Meghan aus dem Foto herausgeschnitten wurde, mit dem die Royal Family Prinz Harry alles Gute zum 40. Geburtstag gewünscht hatte.











Die Royal Family hat schon wieder Ärger wegen eines Bildes. Stein des Anstoßes ist dieses Mal der Schnappschuss, den der Buckingham Palast zum 40. Geburtstag von Prinz Harry am 15. September postete. Das Foto stammt von einer Reise nach Dublin im Jahr 2018 und zeigt den jüngeren Sohn von König Charles III. (75) lachend an einem Tisch. Neben ihm saß damals seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) - und schnell wurde in den sozialen Medien die Vermutung laut, der Palast habe sie absichtlich aus dem Bild geschnitten. Das dementiert der Buckingham Palast über einen Sprecher gegenüber dem britischen "Independent".