Nach Kritik: AfD-Politiker Frohnmaier will doch nicht nach Moskau reisen

Markus Frohnmaier hatte eine Reise nach Russland im Frühjahr angekündigt und damit heftige Kritik geerntet. So, wie es klingt, wird aus dem Moskau-Besuch erstmal doch nichts.
AfD-Politiker Markus Frohnmaier hat nach eigenen Worten keine konkreten Pläne für eine Reise nach Russland. „Im Moment gibt es keine konkreten Reiseplanungen“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“. „Ich hatte einfach in Aussicht gestellt, dass man auch irgendwann wieder nach Russland reisen sollte, um Gesprächskanäle offenzuhalten.“ Die Aufgabe von Außenpolitikern im Bundestag sei es, den Kontakt zu allen relevanten Partnern zu halten. „Wenn man das nicht mehr tut, kann man die Pforte des Auswärtigen Amts absperren und schließen.“