Nach Krisengerüchten Sarah Engels stellt klar: Bin "sehr glücklich" in Ehe

Nachdem Sarah Engels' Ex-Mann Pietro Lombardi zuletzt Zweifel an ihrer Beziehung zu Ehemann Julian streute, wendet sich die Sängerin nun mit offenen Worten an ihre Fans. Auf Instagram teilt sie nicht nur ein Statement, sondern auch eine liebevolle Botschaft an ihren Mann.