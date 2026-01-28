Nach Kris Jenners Geburtstag: Kim Kardashian erklärt, warum sie Fotos von Harry und Meghan löschte

Nach der Geburtstagsparty von Kris Jenner verschwanden plötzlich alle Fotos mit den Sussexes aus den sozialen Medien. Jetzt packt Kim Kardashian aus - und räumt mit wilden Spekulationen über einen Streit auf.

Nach der Megaparty zum 70. Geburtstag von Kris Jenner im vergangenen November dominierte vor allem ein Thema die Medien: Warum verschwanden die Fotos mit Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) plötzlich wieder von den Instagram-Profilen der Kardashians? Kim Kardashian (45) hat nun erstmals Licht ins Dunkel gebracht.

Deshalb löschten die Kardashians Bilder von Meghan und Harry In einer Folge des Podcasts ihrer Schwester Khloé (41), "Khloe in Wonder Land", erklärte sie: Hinter der Löschaktion steckte keine böse Absicht oder ein Streit, sondern ein Versehen in Bezug auf den Terminkalender. Die James-Bond-Mottoparty in der Villa von Jeff Bezos fand an dem Wochenende statt, an dem in Großbritannien und dem Commonwealth der Remembrance Day begangen wird - ein feierlicher Anlass zu Ehren gefallener Soldaten.

"Es war eigentlich total harmlos", erklärte Kim. "Man sagte uns, es sei völlig okay, die Bilder zu posten." Doch kurz nach der Veröffentlichung sei den Beteiligten wohl klar geworden, dass ausgelassene Partybilder am Vorabend der ernsten Gedenkzeremonie am Londoner Cenotaph kein gutes Licht auf die Sussexes werfen würden.

Zwar besuchten Harry und Meghan am selben Abend auch die "Baby2Baby"-Gala, doch laut Kim gibt es einen feinen Unterschied: "Die Charity-Gala war okay, aber Bilder, auf denen man feiert und auf der Tanzfläche tanzt, passten wohl nicht zum Gedenktag." Um den Respekt gegenüber dem Feiertag zu wahren, wurden die Schnappschüsse - darunter ein Bild von Kris Jenner mit dem Paar und ein Selfie von Kim und Meghan - kurzerhand entfernt.

Kims Aussage widerspricht damit teilweise früheren Berichten. Kurz nach der Party behaupteten Quellen aus dem Umfeld der Sussexes, Harry und Meghan hätten auf einem Formular explizit angekreuzt, dass sie keiner Veröffentlichung von Fotos zustimmen. Insider der Veranstaltung wiederum behaupteten, dass es solche Formulare gar nicht gegeben habe.