Nach Kris Jenners Geburtstag: Kim Kardashian erklärt, warum sie Fotos von Harry und Meghan löschte

Nach der Geburtstagsparty von Kris Jenner verschwanden plötzlich alle Fotos mit den Sussexes aus den sozialen Medien. Jetzt packt Kim Kardashian aus - und räumt mit wilden Spekulationen über einen Streit auf.
Nach der Megaparty zum 70. Geburtstag von Kris Jenner im vergangenen November dominierte vor allem ein Thema die Medien: Warum verschwanden die Fotos mit Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) plötzlich wieder von den Instagram-Profilen der Kardashians? Kim Kardashian (45) hat nun erstmals Licht ins Dunkel gebracht.