Nach Krebserkrankung: Wrestling-Star Sid Eudy ist gestorben

Die Wrestling-Welt trauert um Sidney Eudy (1960-2024). Der US-Wrestler ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das gab sein Sohn Gunnar am 26. August in den sozialen Medien bekannt. "Ich muss mitteilen, dass mein Vater, Sid Eudy, nach einem mehrjährigen Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Er war ein Mann voller Kraft, Güte und Liebe, und wir werden ihn sehr vermissen." Die Familie sei dankbar "für Gedanken und Gebete, während wir diesen Verlust betrauern. Einzelheiten zu einem Gedenkgottesdienst werden in Kürze bekannt gegeben."

Seine Wrestling-Karriere begann Eudy, der als Lord Humongous, Sid Vicious, Sid Justice oder Sycho Sid bekannt wurde, in den 1980er-Jahren und war in mehreren Wrestling-Promotionen aktiv. Dazu gehörten Stationen bei World Championship Wrestling (WCW) und der WWE, wo er sich 1991 verpflichtete und unter anderem gegen Hulk Hogan (71) in den Ring stieg. Er holte mehrmals den WWF World Heavyweight Champion-Titel und den WCW World Heavyweight-Titel. 2001 zog er sich bei der WCW eine schwere Verletzung zu. 2012 kehrte er nach 15 Jahren in die WWE zurück und hatte im selben Jahr ein Auftritt bei Monday Night RAW. Eudy hinterlässt seine Ehefrau und zwei Söhne.

Wrestling-Kollegen würdigen Sid Eudy

Die WWE (World Wrestling Entertainment) würdigte Sidney Eudy bei X mit einem Clip, der Fotos seiner Wrestling-Karriere zeigt, und erklärte dazu: "Die WWE erinnert an das Leben und das Vermächtnis von Sid Eudy." In einem weiteren Beitrag wird erklärt: "Die WWE spricht Eudys Familie, Freunden und Fans ihr Beileid aus."

Wrestling-Star Shawn Michaels (59) schrieb bei X: "Mit Bedauern habe ich vom Tod von Sid Eudy erfahren. Er ist unvergesslich und man kann gar nicht hoch genug einschätzen, welch große Rolle er bei der Entstehung von 'The Heartbreak Kid' gespielt hat. Seine Arbeit, sein Vermächtnis und sein Einfluss werden unsere Branche noch über Generationen hinweg inspirieren."

Wrestling-Kollege Booker T (59) kommentierte ein Foto von Eudy bei X mit: "Ich glaube nicht, dass mein Bruder und ich es ohne Sid Vicious zur WCW geschafft hätten." Sein Einfluss auf dieses Business sei unbestreitbar, "und er ebnete den Weg für so viele von uns. Mein tiefstes Beileid an seine Familie in dieser schweren Zeit."