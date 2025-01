Die Rockwelt hat einen ihrer prägendsten Gitarristen verloren: John Sykes (1959-2025) ist im Alter von 65 Jahren nach langem Kampf gegen den Krebs verstorben. Der britische Musiker, der zu den einflussreichsten Gitarristen des Hard Rock zählte, hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Erbe.

"Er wird vielen als Mann mit außergewöhnlichen musikalischen Talenten in Erinnerung bleiben", heißt es in einem bewegenden Statement auf der offiziellen Website des Künstlers. "Für diejenigen, die ihn persönlich kannten, war er ein nachdenklicher, freundlicher und charismatischer Mensch, dessen Präsenz jeden Raum erhellte."

Erfolge mit Whitesnake und Thin Lizzy

Seine größten kommerziellen Erfolge feierte Sykes als Mitglied der Hardrock-Band Whitesnake (seit 1878). Gemeinsam mit Sänger David Coverdale (73) schrieb er 1987 deren erfolgreichstes Album mit Hits wie "Still Of The Night" und "Is This Love". Zuvor hatte er bereits als Gitarrist von Thin Lizzy (1969-1983) für Aufsehen gesorgt und war auf deren Album "Thunder And Lightning" zu hören.

Zahlreiche Größen der Rockmusik bekundeten ihre Trauer, darunter Guns N' Roses-Gitarrist Slash (59), der auf Instagram schlicht "RIP #JohnSykes" postete. Whitesnake-Gründer David Coverdale würdigte seinen ehemaligen Bandkollegen ebenfalls auf seinem Social-Media-Kanal.

Vom Heavy Metal in die Rock-Geschichte

Seine Karriere begann Sykes 1980 bei der Heavy Metal-Band Tygers Of Pan Tang. Nach zwei Jahren wechselte er zu Thin Lizzy, wo er neben Scott Gorham (73) die Leadgitarre übernahm. Es folgten die erfolgreichen Jahre mit Whitesnake, bevor er die Supergroup Blue Murder gründete.

2004 wurde Sykes vom Magazin "Guitar World" in die Liste der 100 größten Heavy-Metal-Gitarristen aller Zeiten aufgenommen - eine Würdigung seiner besonderen technischen Fähigkeiten und seines Einflusses auf das Genre.

John Sykes hinterlässt drei Söhne: James, John Jr. und Sean. "Obwohl der Verlust tief schmerzt und die Stimmung gedämpft ist, hoffen wir, dass das Licht seiner Erinnerung den Schatten seiner Abwesenheit vertreiben wird", heißt es im Nachruf seiner Familie, aus dem "Sky News" zitiert.