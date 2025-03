Nach Krebserkrankung: St. Patricks Day: Prinzessin Kate begeistert mit Soloauftritt

Prinzessin Kate (43) ist zu einer ihrer Lieblingsveranstaltungen zurückgekehrt: Mit einem strahlenden Lächeln und in einem eleganten grünen Ensemble setzte sie am St. Patrick's Day ihre Rückkehr zu den königlichen Pflichten fort. Es war ihr erster Auftritt bei der traditionsreichen Feier seit ihrer Krebsdiagnose, die sie im März 2024 öffentlich gemacht hatte.

Die Ehefrau von Prinz William (41) besuchte in ihrer Rolle als Ehren-Regimentskommandeurin der Irish Guards die Wellington-Kaserne in London und knüpfte damit an eine lange königliche Tradition am wichtigsten irischen Feiertag an. In einem dunkelgrünen Mantel von Alexander McQueen, kombiniert mit einer farblich passenden Kopfbedeckung und einer Kleeblatt-Brosche, präsentierte sich Kate bei ihrem Soloauftritt bestens gelaunt.

Kleeblätter und Drinks für die Irish Guards

Bei der Parade überreichte Kate, ganz der Tradition folgend, frische Kleeblätter an Offiziere und Unteroffiziere des Regiments. Sogar das Regimentsmaskottchen, der irische Wolfshund Turlough Mor alias Seamus, bekam ein Kleeblatt an seinem roten Festtagsmantel angesteckt. Die Position als Regimentskommandeurin hat die Prinzessin 2022 von Prinz William übernommen.

Während der Veranstaltung hatte sie auch eine besonders großzügige Geste für die Gardisten parat: Wie die britische Nachrichtenseite "GB News" berichtete, spendierte Kate Getränke für die Soldaten. Das sei "das Mindeste, was sie tun könne".

Ehrung für verdiente Soldaten

Im Rahmen der Zeremonie salutierte Prinzessin Kate während eines Vorbeimarschs für die Guards und traf sich mit Veteranen sowie mit Kadetten aus Nordirland, den sogenannten "Mini Micks". Bei einer privaten Zeremonie in der Speisehalle der Mannschaftsdienstgrade sprachen die Gardisten einen Toast auf ihre Kommandeurin aus. Die 43-Jährige nippte währenddessen Irland-typisch an einem Pint Guinness.

Die Prinzessin nutzte die Gelegenheit auch, um Medaillen für langjährige treue Dienste und gutes Betragen an Soldaten zu verleihen, die sich durch ihr Engagement für die Armee ausgezeichnet haben. Dabei traf sie auch auf Familien von Soldaten, die kürzlich aus dem Irak zurückgekehrt waren. In einer Ansprache vor den Soldaten und ihren Angehörigen gestand Kate laut "DailyMail", dass sie es "vermisst" habe, im vergangenen Jahr an der Zeremonie teilzunehmen.

Nach ihrer erfolgreichen Krebsbehandlung kehrt die Prinzessin schrittweise zu ihren öffentlichen Pflichten zurück. 2024 hatte sie den St. Patrick's Day wegen ihrer Erkrankung nicht feiern können. Dafür entschuldigte sie sich im Anschluss mit einem Brief bei den Irish Guards: "Es bleibt eine große Ehre, Ihr Colonel zu sein, und es tut mir sehr leid, dass ich in diesem Jahr nicht die Ehrenbezeugung bei der Colonel's Review entgegennehmen kann. Bitte übermitteln Sie dem gesamten Regiment meine Entschuldigung, aber ich hoffe sehr, Sie alle schon bald wieder vertreten zu können", hieß es darin.