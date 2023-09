1 Winfried Kretschmann am Dienstag bei der Landespressekonferenz. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nach den Ausschreitungen bei einem Eritrea-Treffen in Stuttgart werden Rufe nach einer Verschärfung des Aufenthaltsrechts laut. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält das für keine Lösung.











Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nach den Krawallen bei einem Eritrea-Treffen in Stuttgart Forderungen nach einer Verschärfung des Aufenthaltsrechts entgegen. „Wir schieben auch ab, wenn wir sie abschieben können“, sagte der Regierungschef am Dienstag nach der Kabinettssitzung und betonte. „Es fehlt nicht am Willen, sondern an der Möglichkeit.“ Justizministerin Marion Gentges (CDU) hatte darauf hingewiesen, dass Abschiebungen nach Eritrea schwierig seien.