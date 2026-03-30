Nach Krankheitspause: Céline Dion kündigt Bühnen-Comeback an

Jahrelang musste Hit-Sängerin Céline Dion auf Konzerte verzichten. Sie machte eine seltene Erkrankung und ihren Kampf dagegen öffentlich. Nun will sie zurück auf die große Bühne.
Nach einer jahrelangen krankheitsbedingten Konzertpause hat Superstar Céline Dion ein Bühnen-Comeback angekündigt. „Dieses Jahr bekomme ich das schönste Geschenk meines Lebens“, sagte die „My Heart Will Go On“-Sängerin an ihrem 58. Geburtstag in einem auf Instagram veröffentlichten Video. „Ich bekomme die Möglichkeit, euch zu sehen und wieder für euch zu performen, ab September in Paris.“