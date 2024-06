Nach krankheitsbedingter Pause: Carlo von Tiedemann: NDR-Urgestein kehrt nach Krankheit zurück

(ym/spot) 28.06.2024 - 11:21 Uhr , aktualisiert am 28.06.2024 - 11:21 Uhr

1 NDR-Moderator Carlo von Tiedemann kehrt nach seiner Krankheitspause zurück. Foto: imago/Future Image

Nach mehreren Monaten krankheitsbedingter Pause meldet sich NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann wieder zurück. Der "Schlageropa" freue sich bereits auf seine erste Radio-Sendung nach seiner Rückkehr am Samstag.











Link kopiert



Fünf Monate nach seinem krankheitsbedingten Ausfall ist Moderatoren-Urgestein Carlo von Tiedemann (80) endlich wieder zurück am Mikrofon. Erstmals wird die NDR-Legende am Samstag, dem 29. Juni, beim Radiosender NDR Schlager wieder von 10 bis 12 Uhr in seiner Sendung "Carlo kennt sie alle" zu hören sein.