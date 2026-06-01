Nach Krankenhausaufenthalt: Norwegens Königin Sonja zieht in Sommerresidenz

Königin Sonja musste in der vergangenen Woche wegen Herzflimmerns ins Krankenhaus. Nach ihrer Entlassung hat sie sich ins königliche Sommerdomizil Bygdøy zurückgezogen. Für die Ehefrau von König Harald stehen aber auch schon bald wieder Termine an.
Nach Königin Sonjas (88) Entlassung aus dem Krankenhaus am Donnerstag hat sich das norwegische Königspaar in sein Anwesen auf der Halbinsel Bygdøy in Oslo zurückgezogen, wie das norwegische Magazin "Se og Hør" berichtete. Das Schloss aus dem Jahr 1733 dient der Königsfamilie seit 2007 als offizielle Sommerresidenz. Bereits heute steht aber laut offiziellem Kalender schon wieder ein Termin für die 88-Jährige an.