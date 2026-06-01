Nach Krankenhausaufenthalt: Norwegens Königin Sonja zieht in Sommerresidenz

Königin Sonja musste in der vergangenen Woche wegen Herzflimmerns ins Krankenhaus. Nach ihrer Entlassung hat sie sich ins königliche Sommerdomizil Bygdøy zurückgezogen. Für die Ehefrau von König Harald stehen aber auch schon bald wieder Termine an.

Nach Königin Sonjas (88) Entlassung aus dem Krankenhaus am Donnerstag hat sich das norwegische Königspaar in sein Anwesen auf der Halbinsel Bygdøy in Oslo zurückgezogen, wie das norwegische Magazin "Se og Hør" berichtete. Das Schloss aus dem Jahr 1733 dient der Königsfamilie seit 2007 als offizielle Sommerresidenz. Bereits heute steht aber laut offiziellem Kalender schon wieder ein Termin für die 88-Jährige an.

Wie auch "Se og Hør" berichtete, werde Sonja in dieser Woche wieder ihre Arbeit aufnehmen. Bereits am Montagnachmittag, 1. Juni, soll die Königin laut royalem Kalender an einer Vorstandssitzung der Queen Sonja Print Award Foundation teilnehmen. Am Donnerstagmittag, 4. Juni, steht dann eine Ausstellungseröffnung im Kunstmuseum Trondheim an.

Wegen Vorhofflimmerns und Herzinsuffizienz in Behandlung

Am 27. Mai war Sonja wegen Herzproblemen ins Rikshospitalet eingeliefert worden. Der Palast teilte mit, dass die Königin unter Vorhofflimmern und einer Herzinsuffizienz leide. Bereits zuvor war bekannt gegeben worden, dass Sonja ihren Mann König Harald V. nicht auf einer Reise durch die norwegische Provinz Vestland begleiten werde. In einem Statement vom 24. Mai hieß es, dass sie für eine Woche krankgeschrieben sei. Schon darin wurde erklärt, dass "Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz" bei Untersuchungen festgestellt wurden. Die Königin benötige Ruhe und ihre Medikation müsse angepasst werden.

Während seiner Reise sprach der König am Donnerstag über die Abwesenheit seiner Frau: "Das ist das Einzige, was ich wirklich schade finde. Sie sieht das genauso, deshalb habe ich ihr versprochen, Grüße auszurichten." Dabei bestätigte er auch, dass seine Ehefrau das Krankenhaus wieder verlassen hat. Im royalen Sommerwohnsitz kann Königin Sonja, die am 4. Juli 89 Jahre alt wird, nun zwischen ihren Pflichten zur Ruhe kommen.