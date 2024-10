Nach Kopfverletzung: Musiker DJ Jackmaster stirbt mit nur 38 Jahren

Der schottische Musiker, DJ und Produzent Jack Revill (1986-2024), bekannt unter seinem Künstlernamen Jackmaster, ist tot. Die Familie des Verstorbenen gab auf Instagram bekannt: "Mit tiefem Bedauern bestätigen wir das vorzeitige Ableben von Jack Revill, vielen als Jackmaster bekannt. Jack starb auf tragische Weise am Morgen des 12. Oktober auf Ibiza, nach Komplikationen, die durch eine versehentliche Kopfverletzung entstanden waren."

Auftritte im Berghain und Label-Betreiber

DJ Jackmaster wurde in Glasgow geboren. Dort arbeitete er in dem bekannten Plattenladen Rubadub. Auch gründete er das Label Numbers, das einer Reihe heute profilierten Künstlern wie etwa Jamie xx (35) eine Bühne bot, bevor sie populärer wurden. Als DJ legte Jack Revill etwa im Warehouse in Manchester und in Glastonbury auf. Auch das legendäre Berliner Berghain buchte ihn.

Lesen Sie auch

In dem Instagram-Post der Familie heißt es weiter: "Jacks Leidenschaft für Musik und sein unermüdlicher Antrieb, kreative Grenzen durch seine Arbeit beim Numbers Label und Rubadub Records in Glasgow zu verschieben, einschließlich der Entdeckung unzähliger innovativer Künstler, machten ihn zu einer beliebten und pionierhaften Figur in der elektronischen Musikgemeinschaft sowohl vor als auch hinter den Kulissen."

Die Familie des Verstorbenen, seine Lebenspartnerin Kate und seine zwei Söhne Sean und Johnny seien nun "völlig untröstlich".