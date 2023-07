1 Die Buden am Kreisel sind bis auf Weiteres erst mal dicht. Foto: /Sebastian Steegmüller

Die Buden sind nach wie vor zu. Doch neugierige Menschen können durch einen Spalt in der Abdeckung erkennen, dass gearbeitet wird am Deckerkreisel: In den neun Imbissbuden, die dort vor gut einer Woche geschlossen worden waren, laufen offenbar die Aufräumarbeiten. Man sieht Werkzeug, denn auch die Technik – vom Elektrischen bis zu den Gasflaschen – muss überarbeitet werden. Petra Frohnert, die stellvertretende Leiterin der Lebensmittelüberwachung beim Amt für öffentliche Ordnung, kann bestätigen, dass sich etwas tut, an dem Hotspot am Kreisel: „Der Müll ist schon größtenteils verschwunden“, sagt sie.