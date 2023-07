Deutsche sitzt in Italien in Untersuchungshaft

1 Bei dem mutmaßlichen Unfall starben drei Menschen. Foto: dpa

Eine Deutsche fährt mutmaßlich mit einem Auto in drei Passanten in der italienischen Stadt Santo Stefano di Cadore. Alle drei sterben. Während über eine mögliche Absicht der Frau spekuliert wird, weist die Angeklagte Erinnerungslücken auf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach dem tödlichen Zusammenstoß einer deutschen Autofahrerin mit einer Gruppe Fußgänger in Norditalien ermittelt die Polizei, was sich genau zugetragen hat. Derzeit spekulieren italienische Medien darüber, dass der Unfall mit drei toten Menschen – einem zweijährigen Jungen, dessen Vater und Großmutter – möglicherweise sogar absichtlich provoziert wurde. Zugleich stand am Montag die Haftprüfung für die 31 Jahre alte Frau aus Niederbayern an. Sie sitzt seit dem Wochenende in einem Frauengefängnis in Venedig in Untersuchungshaft.