Nach Kollision in Stuttgart-Sillenbuch: Auto überschlägt sich und landet im Gegenverkehr – Strecke gesperrt

1 Die Polizei hat die Strecke im Bereich des Unfalls gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag in Stuttgart-Sillenbuch gekommen. Ein Skoda kollidierte mit einem BMW am Straßenrand und geriet in den Gegenverkehr. Die Skoda-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.











Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen ist es am Dienstagnachmittag in der Kirchheimer Straße in Stuttgart-Sillenbuch gekommen. Die 69-Jährige Fahrerin eines Skoda stieß mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug zusammen und geriet daraufhin in den Gegenverkehr, wo sie mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte.