Nach König Charles Klinikbesuch: Königin Camilla: Große Ostereiersuche in London

Königin Camilla (77) hat wieder einen öffentlichen Termin absolviert, nachdem ihr Mann, König Charles III. (76), kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Wie unter anderem der britische "Express" berichtet, besichtigte die royale Lady eine Ei-Skulptur, das sogenannte "Green Man Humpty Dumpty Egg", vor dem Buckingham-Palast in London.

"Das ist wirklich aufregend, ein echtes Humpty Dumpty", zeigte sich Camilla demnach begeistert, als sie das rund 60 Zentimeter hohe Ei begutachtete. Die Skulptur gehöre zu 123 Eiern des Projekts "The Big Egg Hunt" der Naturschutzorganisation Elephant Family - gegründet von Camillas verstorbenem Bruder Mark Shand (1951-2014). Camilla und ihr Ehemann sind Schirmherren der Organisation.

Lesen Sie auch

Eier in London verstreut

Für das Design des Kunstwerks war die Designerin Alice Shirley (41) verantwortlich. Nach ihren Angaben basiert ihr Entwurf auf einer Kombination aus dem Grünen Mann, einem mythischen Fabelwesen, und der Figur "Humpty Dumpty" aus einem britischen Kinderreim. "Es ist einfach wunderschön, ich war von der Idee begeistert", habe Camilla gegenüber der Künstlerin erklärt. Zudem betonte die Königin, dass Charles "sehr beeindruckt" von Shirleys Werk sei.

Neben dem übergroßen Ei vor dem Buckingham-Palast stehen über 120 weitere Eier an berühmten Orten und Wahrzeichen Londons - unter anderem im Bezirk Covent Garden, an dem Gebäudekomplex Canary Wharf und an der Royal Albert Hall. Besucher können die Ostereier bis zum 27. April über eine kostenlose App sammeln und dabei kleine Preise gewinnen. Nach der Aktion werden die Eier bei einer Auktion verkauft. Der Erlös kommt Elephant Family zugute.

Camillas Auftritt nach Charles' Klinikaufenthalt

Camilla nahm an dem öffentlichen Termin teil, nachdem ihr Ehemann laut Palastangaben vergangene Woche wegen Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung in einer Klinik behandelt werden musste. Nach einer Erholungsphase am Wochenende auf seinem Landsitz Highgrove in Gloucestershire wird der Monarch in den kommenden Tagen seine royalen Pflichten wieder aufnehmen - das berichtete unter anderem die BBC. Auch eine geplante Italien-Reise soll wie vorgesehen stattfinden.

Seit Februar vergangenen Jahres ist bekannt, dass Charles an Krebs erkrankt ist, die genaue Art der tückischen Krankheit wurde jedoch nicht offenbart. Nur wenige Wochen später, im April 2024, kehrte der 76-Jährige zu seinen royalen Pflichten zurück. Die Behandlung dauert weiterhin an.