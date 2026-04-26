Erst im vergangenen Sommer hatten Megan Thee Stallion und Klay Thompson ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nun zieht die US-Rapperin einen Schlussstrich. In einem offiziellen Statement nennt sie Vertrauen und Treue als nicht verhandelbar - auf Social Media wird sie konkreter.

Die US-Rapperin Megan Thee Stallion (31) hat ihre Beziehung zu NBA-Profi Klay Thompson (36) beendet. Das bestätigte die dreifache Grammy-Gewinnerin am Samstag in einem Statement gegenüber dem US-Magazin "People". Die Trennung erfolgte rund neun Monate, nachdem das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht hatte.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, meine Beziehung zu Klay zu beenden", erklärte die Musikerin. Vertrauen, Treue und Respekt seien für sie in einer Partnerschaft nicht verhandelbar. Würden diese Werte verletzt, gebe es keinen gemeinsamen Weg mehr nach vorn. Sie wolle sich nun auf sich selbst konzentrieren.

Vorwürfe auf Instagram

Bereits am Vormittag desselben Tages hatte Megan Thee Stallion auf ihrem Instagram-Kanal eine Nachricht vor schwarzem Hintergrund geteilt, in der sie dem Basketballer ohne Namensnennung Untreue vorwirft. Sie habe ihn durch seine Launen während der Basketballsaison begleitet, schreibt die Künstlerin sinngemäß, und sei in seine Familie eingeführt worden - nun wisse er nicht mehr, ob er monogam leben könne. Sie brauche eine "echte Pause". Eine Reaktion Thompsons oder seines Managements lag zunächst nicht vor.

Beziehung seit Sommer 2025

Öffentlich aufgetreten waren die beiden erstmals am 16. Juli 2025 bei der Eröffnungsgala der Pete & Thomas Foundation, der Wohltätigkeitsorganisation der Rapperin, in New York. In den vergangenen Monaten hatte Megan Thee Stallion mehrfach gemeinsame Aufnahmen mit dem viermaligen NBA-Champion veröffentlicht, darunter Bilder aus einem Strandurlaub. Zu Thompsons 36. Geburtstag im Februar organisierte sie eine groß angelegte Feier; im Gegenzug schenkte er ihr einen Bentley.

In einem Interview mit dem US-Magazin hatte die Musikerin Anfang des Jahres betont, sich in der Partnerschaft erstmals umfassend wohlzufühlen. Eine Beziehung sei für sie selbst überraschend gekommen.

Sportlich vor unklarer Zukunft

Klay Thompson, der 13 Jahre lang für die Golden State Warriors auflief und mit dem Team viermal die NBA-Meisterschaft gewann, spielt seit 2024 für die Dallas Mavericks. Seine Zukunft im Verein gilt nach Aussagen aus den vergangenen Wochen als offen.

Vor der Beziehung mit Megan Thee Stallion war der Profi nicht öffentlich liiert; die Rapperin selbst war in den Vorjahren unter anderem mit dem belgischen Fußballer Romelu Lukaku (32) in Verbindung gebracht worden.