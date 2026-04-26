Erst im vergangenen Sommer hatten Megan Thee Stallion und Klay Thompson ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nun zieht die US-Rapperin einen Schlussstrich. In einem offiziellen Statement nennt sie Vertrauen und Treue als nicht verhandelbar - auf Social Media wird sie konkreter.
Die US-Rapperin Megan Thee Stallion (31) hat ihre Beziehung zu NBA-Profi Klay Thompson (36) beendet. Das bestätigte die dreifache Grammy-Gewinnerin am Samstag in einem Statement gegenüber dem US-Magazin "People". Die Trennung erfolgte rund neun Monate, nachdem das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht hatte.