Nach Klimaprotest auf der B 27 in Stuttgart

1 Mario Hess wird das Urteil nicht akzeptieren und in Berufung gehen. Foto: /Sebastian Steegmüller

Mario Hess hat vor einem Jahr an einem Protestmarsch der Letzten Generation teilgenommen. Jetzt musste sich der 58-Jährige, der für die Zukunft seiner Kinder auf die Straße geht, vor dem Amtsgericht verantworten.











Hat eine 15-köpfige Gruppe der Letzten Generation am Samstag, 1. April 2023, Autofahrer genötigt, als sie auf der Bundesstraße 27 mit einem unangemeldeten Protestmarsch den Verkehr behinderten? Diese Frage wurde am Amtsgericht Stuttgart im ersten Verfahren zu dieser Aktion mit einem klaren Ja beantwortet. Mario Hess, ein 58 Jahre alter Familienvater aus dem Raum Karlsruhe, wurde am Donnerstag für seine Teilnahme zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt.