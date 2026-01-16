Nach Klagen: Oberstes US-Gericht prüft Glyphosat-Fall von Bayer

US-Klagen rund um den Unkrautvernichter Roundup beschäftigen Bayer seit Jahren - und könnten den Dax-Konzern Milliarden kosten. Nun will das Oberste Gericht ein Grundsatz-Urteil treffen.
Washington - Der Bayer-Konzern bekommt in den milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA die Aussicht auf ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichts. Das Supreme Court nahm einen der Fälle zur Prüfung an. Dabei will es speziell die Frage klären, ob Klagen wegen fehlender Warnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern zulässig seien, wenn dies nicht von der amerikanischen Bundesumweltbehörde EPA verlangt worden sei.