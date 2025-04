Nach Klage wegen sexuellen Übergriffen: Gerichtsurteil: Regisseur James Toback muss Milliardensumme zahlen

1 40 Frauen sagten gegen James Toback aus. Foto: Aurore Marechal/ABACAPRESS/ddp images

Der Regisseur und Drehbuchautor James Toback ist zu einer hohen Zahlung verurteilt worden. Mehr als eine Milliarde Euro soll an 40 Frauen gehen. Diese hatten ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen.











Link kopiert



Der oscarnominierte Regisseur James Toback (80) ist am Mittwoch in New York zu einer Zahlung in Milliardenhöhe verurteilt worden. 1,68 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 1,52 Milliarden Euro) muss der Filmemacher und Drehbuchautor an 40 Frauen zahlen, die ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Das teilte die Anwaltskanzlei Nix Patterson, LLP mit. Das Gericht habe den Klägerinnen 280 Millionen US-Dollar Schadensersatz und 1,4 Milliarden US-Dollar Strafschadensersatz zugesprochen.