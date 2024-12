Nach Klage gegen Co-Star: Amber Heard zeigt Mitgefühl mit Blake Lively

1 Amber Heard (li.) hat ein Statement zur Klage von Blake Lively abgegeben. Foto: ddp/SGPItalia / CraSH/imageSPACE/ddp/Sipa USA

Blake Lively wirft ihrem Co-Star Justin Baldoni in einer Klage eine "koordinierte Aktion zur Zerstörung ihres Rufs" vor. Amber Heard hat Mitgefühl mit Lively. Denn Baldoni soll auf dieselbe PR-Krisenmanagerin gesetzt haben, die auch Johnny Depp während seines Verleumdungsprozesses gegen Heard hatte.











Blake Lively (37) hat am vergangenen Freitag (20. Dezember) in Kalifornien eine Klage eingereicht. Darin beschuldigt sie ihren "Nur noch ein einziges Mal"-Co-Star Justin Baldoni (40), seine Produktionsfirma Wayfarer Studios und andere an den Dreharbeiten von "It Ends with Us" (Originaltitel) Beteiligte. Die Vorwürfe: Angebliche sexuelle Belästigung und eine "koordinierte Aktion zur Zerstörung ihres Rufs", nachdem Lively Forderungen für die gemeinsame Arbeit an dem Film gestellt hatte.