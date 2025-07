Nach Klage der „Lebensretter“: DRK gibt Blockade von Ersthelfer-App auf

1 Bringt wertvolle Minuten: Alarmierung per App Foto: Lichtgut

Der Sinneswandel folgt kurz nach einer Klage vor Gericht: das Rote Kreuz am Bodensee sperrt sich nicht länger gegen die Ersthelfer-App der „Region der Lebensretter“.











Im Tauziehen um die Nutzung von Ersthelfer-Apps zur schnelleren Versorgung von Herzstillstand-Patienten hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Bodensee-Oberschwaben überraschend eingelenkt. Nur wenige Tage nach dem Einreichen einer Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen hat die Rettungsdienst-Gesellschaft auch die App des Freiburger Vereins „Region der Lebensretter“ an ihre Leitstelle angebunden. Dies berichtete das DRK in einer Pressemitteilung, ohne Gründe für den Sinneswandel zu benennen. Die „Lebensretter“-App ergänze das bestehende System mit der App „Corhelper“, die bereits seit einigen Monaten erfolgreich im Einsatz sei, hieß es. Man wolle damit „weitere Einsatzkräfte erreichen mit dem Ziel, die Zahl verfügbarer Ersthelfender nochmals zu erhöhen“. Es handele sich mithin um eine „kontinuierliche Weiterentwicklung der Notfallversorgung“ in der Region. Diese umfasst die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und den Bodenseekreis; das Allgäu mit dem Kreis Lindau und zwei weiteren Landkreisen ist schon länger an das System angeschlossen.