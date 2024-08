Nach Kino-Flop von Horizon: Kevin Costner erhält italienischen Filmpreis für Lebenswerk

1 Hatte in den letzten Monaten wenig zu lachen: US-Filmstar Kevin Costner bei der Verleihung des italienischen Filmpreises Colonna D'Oro. Foto: imago/ABACAPRESS / Provvisionato Marco/IPA/ABACA

In letzter Zeit musste Hollywoodstar Kevin Costner einige Rückschläge verkraften. Um so mehr freute er sich vermutlich über die Verleihung eines italienischen Filmpreises für sein Lebenswerk.











In den vergangenen Monaten hatte der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Kevin Costner (69, "Bodyguard") nicht besonders viel zu lachen. Zuerst reichte seine Frau Christine Baumgartner (50) im Mai 2023 nach fast zwanzig Jahren Ehe die Scheidung ein. Danach musste er mit seiner Ex einen langwierigen Rosenkrieg vor Gericht ausfechten und dann floppte auch noch sein Herzensprojekt "Horizon" an den US-Kinokassen. Jetzt wurde er aber auf einem Filmfestival für sein Lebenswerk geehrt.