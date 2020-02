Mannschaft schickt Genesungswünsche per Twitter

1 VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf hat sich beim Spiel gegen St. Pauli zwei Brüche am Kiefer zugezogen. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller/Baumann

Marc Oliver Kempf hat es in St. Pauli knüppelhart erwischt. Nach der Operation am Montag teilte seine Mannschaft via Twitter mit, dass sie hinter ihrem Captain stehe und ihm die besten Genesungswünsche schicke.

Stuttgart - VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf ist nach seinem Kieferbruch am Montag operiert worden. Die Mannschaft stehe hinter ihrem „Captain“ und schicke die besten Genesungswünsche, teilte der Stuttgarter Fußball-Zweitligist auf Twitter mit und zeigte ein Mannschaftsfoto, auf dem Kempfs Mannschaftskollegen ein Trikot des Verteidigers in die Kamera halten. Der 25-Jährige hatte sich am Samstag im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (1:1) verletzt und fällt laut VfB-Angaben vom Wochenende etwa sechs bis acht Wochen aus.

Kempf war im Millerntor-Stadion bei einem Kopfball-Duell mit St. Paulis Ryo Miyaichi zusammengeprallt und wurde bereits in der siebten Minute ausgewechselt. Miyaichi entschuldigte sich via Twitter bei Kempf: „Hi Marc, es tut mir leid das Foul, aber es war nicht absichtlich“, schrieb er.