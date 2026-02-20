Nach KI-Vorfall im „heute journal“: Sender zieht Konsequenzen – Korrespondentin Nicola Albrecht sofort abberufen

Das ZDF hat nach der Ausstrahlung von nicht gekennzeichnetem KI-generierten Videomaterial im „heute journal“ personelle Konsequenzen gezogen. Eine Korrespondentin wurde abberufen.

Das ZDF hat nach der Ausstrahlung von nicht gekennzeichnetem KI-generierten Bildmaterial in seiner Nachrichtensendung "heute journal" personelle Konsequenzen gezogen. Da die Verstöße gegen ZDF-Richtlinien und journalistische Standards "so schwer wiegen", sei die New-York-Korrespondentin Nicola Albrecht mit sofortiger Wirkung abberufen worden, teilte der Sender am Freitag in Mainz mit.

In dem Beitrag ging es um Abschieberazzien der US-Einwanderungsbehörde ICE. Für den Beitrag der Korrespondentin für das "heute journal" vom Sonntagabend wurde demnach an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial aus dem Internet verwendet, das Kinder zeigt, die sich an ihre Mutter klammern. Eine weitere Szene war nach ZDF-Angaben zwar real, stammte aber aus einem anderen Kontext und aus dem Jahr 2022.

„Es geht im Kern um die Glaubwürdigkeit unserer Berichterstattung“

Das KI-generierte Material hätte ohne journalistische Begründung und ohne Einordnung gemäß der internen Regeln des ZDF zur Verwendung von solchen Sequenzen nicht verwendet werden dürfen, erklärte der öffentlich-rechtliche Sender, der sich bereits am Dienstag dafür entschuldigt hatte.

Eine nach journalistischen Standards erforderliche Überprüfung der anderen Videoszene und ihres Ursprungs sei nicht erfolgt. Der Schlussredaktion des "heute journals" hätte bei der Abnahme des Beitrags die KI-generierte Bildsequenz auffallen müssen, betonte der Sender.

"Der Schaden, der durch die Missachtung journalistischer Regeln entstanden ist, ist groß", erklärte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. "Es geht im Kern um die Glaubwürdigkeit unserer Berichterstattung." Der Sender arbeitet demnach derzeit an einem Maßnahmenkatalog, um die Einhaltung der journalistischen Standards "mit aller Konsequenz" sicherzustellen.