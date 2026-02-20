Nach KI-Vorfall im „heute journal“: Sender zieht Konsequenzen – Korrespondentin Nicola Albrecht sofort abberufen

Das ZDF hat nach der Ausstrahlung von nicht gekennzeichnetem KI-generierten Videomaterial im „heute journal“ personelle Konsequenzen gezogen. Eine Korrespondentin wurde abberufen.
Das ZDF hat nach der Ausstrahlung von nicht gekennzeichnetem KI-generierten Bildmaterial in seiner Nachrichtensendung "heute journal" personelle Konsequenzen gezogen. Da die Verstöße gegen ZDF-Richtlinien und journalistische Standards "so schwer wiegen", sei die New-York-Korrespondentin Nicola Albrecht mit sofortiger Wirkung abberufen worden, teilte der Sender am Freitag in Mainz mit.