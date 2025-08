Gürsel Gönulalan war verzweifelt. Die Kaufland-Schließung in Fellbach-Schmiden bedeutete für ihn, dass er sein Feinkostgeschäft, das er mit viel Engagement in der Filiale in der Merowingerstraße über viele Jahre geführt hatte, aufgeben musste.

Und die Schließung war schnell über die Bühne gegangen. Die Kaufland-Filiale in Fellbach-Schmiden hatte am 17. Mai geschlossen – erfahren hatten, wie auch andere Untermieter von Kaufland berichteten, sie vom Aus am 7. Februar. In dieser kurzen Zeitspanne suchten die Untermieter verzweifelt nach Alternativen.

Kaufland-Aus bedeutet das Ende seiner Selbstständigkeit

Wie soll es bloß weitergehen? Das fragte sich Gürsel Gönülalan tage- und auch wochenlang. Denn mit dem Kaufland-Aus verlor er seine selbstständige Existenz mit seinem Feinkostgeschäft, das er mit seiner Frau geführt hatte. „Ich bin ab Montag arbeitslos“, hatte er entmutigt gesagt und sich in seiner Verzweiflung auch an die Stadt Fellbach gewandt.

Inzwischen gab es für den Fellbacher sozusagen ein Happy End in dem Drama um seine berufliche Perspektive. Der Fellbacher, Jahrgang 1970, hatte sich aufgrund seines Alters kaum mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt ausgerechnet, obwohl er verschiedenste Berufserfahrungen vorweisen kann. Inzwischen arbeitet er an der Metzgerei-Theke beim Rewe in Oeffingen. „Er kennt viele Leute“, sagt sein Chef Sebastian Aupperle. Er hoffe, dass sich Gürsel Gönulalan wohlfühle bei seiner neuen Stelle.

Gürsel Gönulalan an seinem neuen Arbeitsplatz an der Metzgerei-Theke im Rewe in Oeffingen. Foto: Eva Schäfer

„Mit Ketchup?“, fragt Gürsel Gönulalan einen Kunden, der sich in der Mittagspause einen Imbiss an der Metzgertheke holt. Putenschnitzel im Brötchen, Feuerwurst oder Hähnchenschenkel – je nach Wunsch packt er die Bestellungen ein. Die Stimmung vor und hinter der Theke ist freundlich. Immer wieder gibt es zu Wurst und Co. eine Portion nette Worte und gute Laune über die Theke. „Ich bin sehr froh, dass ich eine Arbeit gefunden habe“, sagt Gürsel Gönulalan.

Natürlich sei es eine Umstellung nach rund 20 Jahren Selbstständigkeit. Doch manches sei ja auch von seiner Arbeit im Feinkosthandel gewohnt. Vor allem der Austausch mit den Kunden hätte ihm gefallen – und in Oeffingen treffe er sogar wieder auf den einen oder anderen Bekannten. „Die Kunden freuen sich für einen mit“, sagt er, wenn sie ihn an seinem neuen Arbeitsplatz sehen. Auch seine Frau habe wieder eine Stelle gefunden, sie arbeite im Rewe in der Fellbacher Bühlstraße.

Hilfe bei der Suche gab es von der Wirtschaftsförderung

Unterstützt bei der Suche wurde der selbstständige Feinkosthändler von der Wirtschaftsförderung der Stadt. „Ich habe von dem Fall von unserer Oberbürgermeisterin Gabriele Zull erfahren und auf ihren Wunsch hin zusammen mit unserer Citymanagerin Thea Heinzler ein Gespräch mit Herrn Gönülalan geführt“, berichtet Wirtschaftsförderin Anette Popp. Diese Unterstützung sei auch ganz im Sinne des Gemeinderates gewesen. „In einem gemeinsamen Gespräch mit Herrn Gönülalan haben wir die Möglichkeiten für den weiteren beruflichen Weg ausgelotet. Letztlich war meine Nachfrage bei Sebastian Aupperle erfolgreich, weshalb Herr Gönülalan nun beim Rewe arbeitet“, teilt Anette Popp mit.

Auch die anderen Untermieter waren von dem Aus betroffen

Das Happy End ist das eine, das andere der finanzielle Verlust, den Gürsel Gönulalan und seine Frau durch das Aus des Geschäfts zu verschmerzen haben. So habe er unter anderem die Ausstattung der Küche und die verschiedenen Kassen mit Verlust verkaufen müssen. Auch einige andere Posten seien dazugekommen.

Andere Untermieter von Kaufland waren ebenfalls vom Aus betroffen

Auch die anderen Untermieter von Kaufland wie der Kiosk und der Friseur waren von dem Aus betroffen. Für Friseurmeister Lyuben Pashov hat sich in Fellbach etwas Neues aufgetan. Er hat dort neue Räume gefunden, sagt er, die zentral gelegen seien. Ab September werde er dort vertreten sein – der Betrieb werde unter dem gleichen Namen, dem Friseurgeschäft LS geführt.

Die Kaufland-Geschäftsführung hat den Betriebsrat sowie die Mitarbeiter in Fellbach Anfang Februar darüber informiert, dass die Filiale Mitte Mai geschlossen wird. Es sei in Gesprächen mit dem Eigentümer, um den Mietvertrag zu verlängern, keine Einigung erzielt worden, teilte die Presseabteilung von Kaufland mit. Was an dem Standort künftig geplant ist, darüber wollte der Eigentümer des Gebäudekomplexes mit angrenzendem Parkhaus, das Autohaus Kloz, zum bisherigen Zeitpunkt keine Auskunft geben.