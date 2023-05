1 Der ehemalige Bewohner Oliver Greiner lebt zur Zeit in einer Obdachlosenunterkunft – das bereitet ihm viele Sorgen. Foto: Horst Rudel

Neben finanziellen Sorgen treiben die Brandopfer auch psychische Belastungen um. Depressionen und Angstträume zählen dazu. Sie suchen außerdem dringend nach einer Wohnung.









Nürtingen - „Die reden alle nur und keiner tut was“, sagt Oliver Greiner über seine Lage. Der 49-Jährige zählt zu den Opfern des Brandes, der am 1. und 2. November zwei Todesopfer gefordert und zwei Gebäude in der Nürtinger Schafstraße zerstört hat. Die dort lebenden Menschen leiden weiterhin an den Folgen der Brände und reagieren entsprechend frustriert. Der 49-Jährige befürchtet, an Weihnachten „ohne Essen da zu sitzen“, denn jeden Monat sei nach zwei Wochen das Geld vom Jobcenter bereits aufgebraucht.