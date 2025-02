Nach Kabelschachtbrand in Berlin: Bekennerschreiben: Sabotage an Bahnstrecke wegen Tesla

1 Die Sabotage richte sich laut Bekennerschreiben gegen die Deutsche Bahn und Tesla. (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Ein Brand in einem Kabelschacht sorgt für Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr in Berlin. In einem Bekennerschreiben heißt es, die Sabotage richte sich gegen die Deutsche Bahn und Tesla.











Link kopiert



Nach dem Kabelschachtbrand an einer Bahnstrecke haben Aktivisten in einem Bekennerschreiben das Feuer für sich reklamiert. Die Sabotage richte sich gegen die Deutsche Bahn und Tesla. „Wir haben heute früh die Bahnstrecke, über diese jeden Tag tausende Tesla-Arbeiter:innen von der Hauptstadt nach Grünheide, sowie Gütertransporte mit Öl und Gas von Ost nach West verfrachtet werden, unterbrochen und in unmittelbarer Nähe zum Kabelschacht der Bahn einen Funkmast in Brand gesetzt“, heißt es in dem Schreiben, das auf der Internet-Plattform indymedia veröffentlicht wurde.