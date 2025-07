Bei Black Sabbath-Abschiedskonzert: Ozzy Osbourne und Axl Rose lernen sich endlich kennen

Unglaublich, aber wahr: Die Musiklegenden Ozzy Osbourne (76) und Axl Rose (63) haben sich erst jetzt kennengelernt. Der Frontmann von Black Sabbath verriet, dass er beim letzten Konzert der Band seinen Kollegen von Guns N' Roses zum ersten Mal getroffen hat.

"Ein wahrer Gentleman"

Auf seinem Instagram-Account teilte er am 7. Juli ein Bild von der historischen Begegnung, zu der es am Rande des Black-Sabbath-Abschieds am 5. Juli in Birmingham gekommen war. "Mein erstes Treffen mit Axl Rose. In meinem Alter trifft man nicht viele Legenden", schrieb der 76-Jährige zu der Aufnahme, die die beiden Männer beim Händeschütteln zeigt. Offenbar verstanden sich die zwei gut, denn Osbournes Bilanz lautete: "Im Ernst, ein wahrer Gentleman." Ein weiteres Bild zeigte Osbourne zwischen Axl Rose und Gitarrist Slash (59).

Lesen Sie auch

Viele Fans reagierten überrascht, als sie erfuhren, dass Osbourne und Rose sich erst beim Abschiedskonzert von Black Sabbath kennengelernt hatten, bei dem unter anderem Guns N' Roses mit von der Partie waren. Auch Metallica, Slayer, Tool, Pantera und Anthrax feierten den Bühnen-Abschied der legendären Heavy-Metal-Band und damit auch von Ozzy Osbourne. Der "Prinz der Dunkelheit" hat seit Jahren gesundheitliche Probleme. Bereits seit 2003 kämpft er gegen Parkinson. In den vergangenen fünf Jahren unterzog er sich zudem sieben Operationen, darunter einer vierten Wirbelsäulenoperation 2023. Er will weiterhin Musik aufnehmen, aber nicht mehr live auftreten.

Verlobung hinter den Konzert-Kulissen

Hinter den Kulissen kam es auch noch zu einem weiteren privaten Höhepunkt: Osbournes Tochter Kelly (40) bekam einen Antrag von ihrem Partner, dem Slipknot-Rocker Sid Wilson (48). Das Paar ist seit Jahrzehnten befreundet und seit mehr als drei Jahren liiert. Ende 2022 kam ihr Sohn zur Welt.