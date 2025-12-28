Jahrzehntelang herrschte Funkstille zwischen den TV-Schwestern aus "Unsere kleine Farm". Jetzt überrascht Melissa Gilbert ihre Fans mit einer emotionalen Nachricht: Sie hat sich mit Melissa Sue Anderson versöhnt. Die Schauspielerin spricht von "heilenden Gesprächen" und einem Weihnachtswunder.
Vor der Kamera waren sie unzertrennlich, im echten Leben gingen sie sich aus dem Weg: Melissa Gilbert (61) und Melissa Sue Anderson (63) spielten in der Kultserie "Unsere kleine Farm" (1974-1983) die Schwestern Laura und Mary Ingalls. Doch während Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ihre herzliche Beziehung auf dem Bildschirm verfolgten, blieb das Verhältnis hinter den Kulissen stets unterkühlt. Nun verkündete Gilbert auf Instagram eine überraschende Wende.