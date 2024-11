Nach jahrelangem Kampf: Dolph Lundgren hat den Krebs besiegt

1 Dolph Lundgren gilt eigenen Angaben zufolge jetzt als krebsfrei. Foto: imago/ABACAPRESS / IPA/ABACA

Große Erleichterung bei Dolph Lundgren: Nach neun Jahren Kampf gegen den Krebs kann der "Rocky"-Star endlich verkünden, dass er die Krankheit besiegt hat. Dabei gaben ihm die Ärzte zwischenzeitlich nur noch wenige Jahre.











Dolph Lundgren (67) hat allen Grund für riesige Erleichterung: Der schwedische Schauspieler hat seinen jahrelangen Kampf gegen den Krebs gewonnen. Das verkündete der "Rocky"-Star in einem emotionalen Video auf Instagram direkt aus dem Krankenhaus. "Hier bin ich an der UCLA, ich bin kurz davor, den letzten Tumor loszuwerden", berichtete er von seinem Krankenbett in der berühmten Klinik der University of California in Los Angeles. "Da es keine Krebszellen mehr in meinem Körper gibt, werde ich dann wohl krebsfrei sein."