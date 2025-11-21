Nach Israel-Kontroverse: Eurovision Song Contest führt weitreichende Regeländerungen ein

Der Eurovision Song Contest zieht Konsequenzen aus den Kontroversen der vergangenen Ausgabe. Die Europäische Rundfunkunion führt deutlich verschärfte Abstimmungsregeln ein und begrenzt die Stimmabgabe der Zuschauer drastisch. Auch die Jurys werden reformiert.
Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat auf die heftigen Diskussionen rund um den Eurovision Song Contest 2025 reagiert und kündigt umfassende Regeländerungen an. "Wir haben zugehört und gehandelt", erklärt ESC-Direktor Martin Green. Die Neutralität und Integrität des Wettbewerbs habe für die EBU oberste Priorität.