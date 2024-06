1 Wahlplakat der AfD Foto: imago/Müller-Stauffenberg

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten rechneten viele in der Stadt mit einem Sieg der Rechten. Doch womöglich hat es die Spitze der Landespartei, beim Versuch das Ereignis auszuschlachten, übertrieben.











Link kopiert



Noch immer legen Menschen an der Gedenkstelle in der Mitte des Mannheimer Marktplatzes Blumen ab. Am Freitag vor knapp zwei Wochen ist hier der Polizist Rouven Laur von einem mutmaßlich islamistischen Attentäter getötet worden. Wie schlägt sich die Tat auf das Wahlverhalten bei der Mannheimer Gemeinderatswahl nieder? „Es würde mich wundern, wenn es das nicht täte“, sagt Christian Hötting, der Mannheimer CDU-Kreischef. Allerdings reagiere die Stadtgesellschaft sehr unterschiedlich. „Das kann in die eine wie in die andere Richtung gehen.“